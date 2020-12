Morbach

Schon Tradition hat die Zusammenarbeit der Gärtnerei Berg in Morbach und dem dort beheimateten Verein Kunst im Gewächshaus mit Kulturvereinen aus dem Landkreis Birkenfeld. Neben Blue Note mit Konzertveranstaltungen ist es vor allem der Kunstverein Obere Nahe, dessen Mitglieder dort regelmäßig auftreten, ausstellen oder Lesungen abhalten. Die Kooperation geht auch in der Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen weiter. Noch bis zum 14. August zeigen drei bildende Künstlerinnen des Kunstvereins, Anita Reichardt, Edith Breiling und Margit Wehle-Heich, ihre Werke im reizvollen Ambiente der Gärtnerei mit ihren tollen Lichtverhältnissen.