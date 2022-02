Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen steckt in diesem Jahr Millionen in die Kindergärten (wir berichteten) und Schulen. Nachdem sie für den Umbau/Neubau am IGS-Standort Herrstein bereits in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 700.000 Euro ausgegeben hat, sollen in diesem Jahr die Außenanlagen für eine Summe von insgesamt 400.000 Euro auf Vordermann gebracht werden.