Ausschuss berät erneut über Bahnbrücke bei Ruschberg: Abriss weiter unklar

Wie es mit der Bahnbrücke auf der K 31 weitergeht, die man passieren muss, wenn man von Heimbach auf dem kürzesten Weg nach Ruschberg gelangen will, ist weiter offen. Nachdem sich gegen die Abrisspläne massiver Widerstand nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in verschiedenen Parteien der Verbandsgemeinde und im Kreistag geregt hatte, fand im Januar ein erneutes Gespräch mit allen Beteiligten statt. Seither ist es ruhig geworden. Doch am Donnerstag befasst sich erneut der Infrastrukturausschuss des Kreises mit der Thematik.