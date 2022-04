Die Ära des Abiturjahrgangs 2022 am Gymnasium Kirn hat am Wochenende mit dem Abiball in Bundenbach ihr Ende gefunden. Bei einem kurzweiligen Programm ließ man die Schulzeit noch einmal humorvoll Revue passieren. Auch das traditionelle Männerballett durfte nicht fehlen, bei dem bisher verborgene Talente gezeigt wurden. Ohne Zugabe kamen die Herren natürlich nicht von der Bühne.