Hoppstädten-Weiersbach

Die Einwohner des Ortsteils Weiersbach hatten die Schwedenfahnen gehisst, es wurde am Sonntagmorgen unter Beachtung der besonderen Regeln ein Gottesdienst abgehalten, der Musikverein gab mit ausreichend Abstand zwischen den Instrumentalisten ein Platzkonzert auf dem Sportplatz, und die Böllerschützen haben geschossen. Auch wenn die traditionelle Schnittlauchkirmes wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, gingen am Wochenende einige Programmpunkte von ihr über die Bühne, obwohl das Format des Fests ganz anders als sonst war. 2020 lautete das Motto nämlich „Schnittlauchkerb in Weiersbach – Zuhause“. Der heimische Garten und das Wohnzimmer waren also für alle, die sich mit dieser Idee solidarisierten, der Ort, an dem gefeiert wurde.