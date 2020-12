Ausbruch in Nohfelden: 16 Corona-Fälle in Pflegeheim

In einem Pflegeheim in der Gemeinde Nohfelden gibt es 16 Corona-Fälle. Das hat der Kreis St. Wendel am Freitag mitgeteilt. Betroffen sind ausschließlich Bewohner der Einrichtung.

Wie die Kreisverwaltung informiert, wurde zunächst ein Bewohner des Pflegeheims in ein Krankenhaus eingeliefert und der dort vorgenommene COVID-19-Test bestätigte eine Infektion. Der Bewohner hätte, so die Kreisverwaltung, keinen Kontakt zu Mitbewohnern gehabt. Daher wurden zunächst nur alle Mitarbeiter, die den Bewohner pflegten, abgestrichen. Diese Tests waren negativ. „Alle Mitarbeiter tragen FFP2-Masken und Schutzanzüge“, betont die Kreisverwaltung St. Wendel. Wenige Tage später wurde in einem Krankenhaus allerdings erneut ein Bewohner positiv getestet. Die Konsequenz: Den Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet, ein Besucherstopp trat in Kraft und am Mittwoch, 2. Dezember, wurden alle Bewohner der betroffenen Station isoliert und abgestrichen.

Ein Arzt meldete am Donnerstag, 3. Dezember, dann einen weiteren positiven Fall eines Bewohners. Am Donnerstagabend trafen dann die Testergebnisse vom 2. Dezember ein. 15 sind positiv.

Die Einrichtung hat nun auch einen Belegungsstopp angeordnet. Am Freitag wurden zudem alle Bewohner und Mitarbeiter abgestrichen. Ab kommender Woche sind zudem regelmäßige Schnelltests geplant, so die Kreisverwaltung St. Wendel.