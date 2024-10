Plus Reichenbach

Ausbaustrecke der Hauptstraße in Reichenbach wird verlängert: Größere Schäden am Kanal als angenommen

Von Gerhard Müller

i Da auch Schäden an Kanal- und Wasserleitung im unteren Teilstück der Reichenbacher Hauptstraße festgestellt wurden, wird nun der Vollausbau von der Bushaltestelle (links) um 150 Meter bis zur Abzweigung in die L 176 verlängert. Foto: Gerhard Müller

In der jüngsten Ratssitzung befasste sich der Reichenbacher Gemeinderat mit dem Ausbau der Landesstraße 172 innerhalb der Ortslage. Ortsbürgermeister Uwe Nees erläuterte, dass der Vollausbau der Hauptstraße ursprünglich nur bis zur Bushaltestelle an der Einmündung in die Kirchstraße erfolgen sollte. Mittlerweile hätten die VG-Werke mitgeteilt, dass man auch Schäden an der Kanal- und Wasserleitung im unteren Teilstück der L 172 festgestellt habe.