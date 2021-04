Waren die vorangegangenen Sitzungen des Ortsgemeinderats Hoppstädten-Weiersbach – wie in der NZ seinerzeit berichtet – von hitzigen Debatten und emotional aufgeladener Stimmung geprägt, so ging das jüngste Treffen des Gremiums in ruhiger und sachlicher Atmosphäre über die Bühne. Dabei ging es für die Kommunalpolitiker um die Klärung durchaus bedeutsamer Themen, weil die damit verbundenen Projekte direkt den Geldbeutel vieler Bürger im Ort betreffen.