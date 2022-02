Aus Sicherheitsgründen: Radweg zwischen Birkenfeld und Neubrücke wegen Arbeiten des Forstamts gesperrt

Grund dafür ist eine Verkehrssicherungsmaßnahme des Forstamts im Bereich des Burgbergs. Wie Revierleiter Philipp Conrad im NZ-Gespräch mitteilt, gibt es an dem zum Birkenfelder Stadtwald gehörenden Hang einige Bäume, die umsturzgefährdet sind, sodass sie vorsorglich gefällt werden. Hinter dem Baustoffmarkt Korb gibt es wegen der Arbeiten auch auf einem Wanderweg, der vom Radweg in Richtung Wittelsbacher Straße führt, kein Durchkommen. Die Gesamtdauer der Maßnahme wird mit drei Wochen veranschlagt. Der Radwegabschnitt wird nach Auskunft von Conrad zunächst nur an drei bis vier Tagen gesperrt bleiben. „Es könnte aber sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal eine Sperrung für ein oder zwei Tage erforderlich sein wird“, erklärt der Leiter des Forstreviers. ax Foto: Axel Munsteiner