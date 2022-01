Nach mehr als 40 Jahren ist „Martha's Imbiss“ – in Rhaunen bekannt und beliebt – nun Geschichte. Betreiberin Martha Sutorius-Müller hat am Samstag zum letzten Mal die Pforten des robusten Holzhäuschens an der Ecke „Am Wartenberg“/„Auf der Lay“ geöffnet und ist im Laufe des Tages immer wieder liebevoll von ihren vielen Stammkunden verabschiedet worden.