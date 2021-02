Aus der Volksbank wird ein Zahnlabor: Markante Immobilie in der Brückener Ortsmitte hat neuen Besitzer

Während in etlichen anderen Gemeinden im Nationalparkkreis das Problem leer stehender Häuser mitten im Dorf weiterhin augenfällig ist, sieht die Situation in Brücken, dem mit knapp 1300 Einwohnern drittgrößten Ort in der VG Birkenfeld, ganz anders aus. Dort fehlt es zurzeit an bestehendem Wohnraum, um die Nachfrage bedienen zu können. Auch ein großer Gebäudekomplex im Herzen des Trauntaldorfs hat längst schon wieder einen neuen Eigner und wird nach einer aufwendigen Sanierung voraussichtlich bald wieder mit Leben gefüllt.