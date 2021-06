Auf dem Kreisel in der Birkenfelder Schneewiesenstraße geht es nach einer jahrelangen Hängepartie endlich rund. Zu Beginn der Woche waren im Innenbereich der Verkehrsanlage Bagger und Maschinen der Firma Behnke am Werk, während außen Autos und andere Fahrzeuge um die neue Baustelle herumrollten. Denn nun soll an dieser Stelle endlich das dauerhafte Kunstwerk – ein auch bei Dunkelheit beleuchtetes Stadtwappen aus Cortenstahl – platziert werden.