Idar-Oberstein

Auftakt der Kinderkulturtage 2024: Clown Francesco sorgt für viel Spaß

i Bei den Kinderkulturtagen trat Clown Francesco in der Turnhalle der Idarer Grundschule auf. Foto: Hosser

Zum Auftakt der Kinderkulturtage 2024 gastierte Clown Francesco in der Turnhalle der Idarer Grundschule. Extra aus Köln angereist, spielte er am Morgen vor 150 Schülern. Die Vorstellung am Nachmittag besuchten leider nur knapp 30 Gäste, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat.