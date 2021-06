Aufsatz erinnert an turbulente Ereignisse: „Birkenfelder Republik“ überlebte nur vier Monate

Plus

Es war ein „Staatsstreich“, der sowohl in Berlin als auch in Paris für Furore sorgte: Am 14. Juli 1919 wurde auf der Freitreppe des Schlosses die „Birkenfelder Republik“ ausgerufen, die aber nur von kurzer Dauer war und bereits am 7. November 1919 ihr Ende fand. Diese historischen Geschehnisse haben nun Eingang in die vom Institut für Geschichtliche Landeskunde (IGL) an der Uni Mainz initiierte Onlineausstellung „Erster Weltkrieg und Besatzung 1918 bis 1930“ in Rheinland-Pfalz gefunden. Im Internet wurde vor wenigen Tagen ein Aufsatz von Otmar Seul freigeschaltet, den der emeritierte Professor der Universität Paris-Nanterre unter Mithilfe des Landesmuseums Birkenfeld, das historische Fotos aus seinem Archiv beisteuerte, zu diesem Thema veröffentlicht hat.