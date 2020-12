Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 15:22 Uhr

Hoppstädten-Weiersbach

Aufregung in Hoppstädten: Fehlalarm in Bankfiliale führt zu Polizeieinsatz

Für kurzzeitige Aufregung sorgte am Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr ein Polizeieinsatz an der gemeinsamen Filiale der Kreissparkasse und der Volksbank in der Hoppstädter Hauptstraße. Da Passanten die Anwesenheit der Streifenwagen beobachtet hatten, machte sogar das Gerücht über einen angeblichen Überfall auf einen Geldtransporter im Doppelort die Runde.