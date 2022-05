Aufnahme aus Niederhosenbach: Schaumkraut verwandelt Wiese in ein wahres Blütenmeer

In der Nähe von Niederhosenbach, wo das Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) eine Wiese in ein Blütenmeer verwandelt hat, hat NZ-Leser Klaus Dieter Lang in der vergangenen Woche dieses Foto aufgenommen.