Idar-Oberstein

In der Corona-Zeit fallen die Proben fürs neue Stück der Musical Kids der Grundschule Auf der Bein und Co. weg. Dass es folglich in diesem Jahr kein Treffen geben werde, wollten Organisatoren und Kinder auf keinen Fall akzeptieren: Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen am Sonntag ins Autokino im Gewerbepark Nahetal und sahen sich die im vorigen Jahr gespielte und aufgezeichnete Aufführung des Musicals „Burg Schlotterstein“ auf der Leinwand an. Das Musical war im September 2019 viermal von den Musical Kids im Stadttheater gespielt worden und „war jedes Mal ausverkauft“, erinnert sich Leiterin Kerstin Kornetzky.