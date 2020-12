Kreis Birkenfeld

Bei der Erfüllung des vom Land vorgegeben Fertigstellungstermins 15. Dezember gab es eine Punktlandung. Nachdem am Montag noch letzte Hand an die Verlegung von Leitungen, etwa für die EDV, gelegt wurde, konnte sich die NZ am Dienstag bei einem Pressetermin davon überzeugen: Der von der Kreisverwaltung im Auftrag des Landes erledigte Aufbau des Impfzentrums in Halle 2 der Messe Idar-Oberstein (MIO) wurde fristgemäß abgeschlossen.