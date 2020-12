Kreis Birkenfeld

Es geht wieder los: Auch das Hotelgewerbe darf ab Montag wieder aufmachen. Zwei Monate waren die Beherbergungsbetriebe für den Tourismus geschlossen, nur für Geschäftsreisende gab es Ausnahmen. Ab Montag darf wieder gebucht werden. Doch das Geschäft läuft nur langsam an. Die Hauptsaison ist – wenn es keinen Rückschlag gibt – wohl gerettet, doch zwei Monate ohne oder fast ohne Einnahmen lassen sich nicht so einfach kompensieren, vor allem das Ostergeschäft fehlt in der Bilanz. Die NZ fragte im Ferienpark Hambachtal und im Klosterhotel Marienhöh in Langweiler nach, wie sie den Neustart nach Corona bewerten.