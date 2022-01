Knapp 18 Jahre sind vergangen, seit die Verantwortlichen in Rhaunen begonnen haben, sich Gedanken um die Weiterentwicklung der Ortsmitte ihres Heimatortes zu machen. Beim obligatorischen ersten Spatenstich für den geplanten Verkehrskreisel am Marktplatz erinnerte Ortsbürgermeister Manfred Klingel an die Anfänge der Überlegungen.