Idar-Oberstein

Gute Nachrichten in der ersten richtig heißen Sommerwoche: Das Naturbad im Staden wird geöffnet. Trotz Corona-Pandemie und vieler Maßnahmen, die damit verbunden sind, was anderswo dazu geführt hat, dass viele Bäder auch vor betriebswirtschaftlichem Hintergrund erst gar nicht öffnen. Grünes Licht hierfür gab der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in der Messe bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme. Einen Termin gibt es noch nicht. Allerdings: Es wird einige Änderungen geben, die das Gesundheitsamt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nach einer Begehung gefordert hatte und die in einem ausgefeilten Konzept gipfeln.