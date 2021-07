Auf zwei Rädern in Richtung Normalität – Mountainbikemarathon am Erbeskopf

Corona macht vieles anders, aber beim Mountainbikemarathon am Erbeskopf, der nun offiziell „Erbeskopf-Bike-Marathon“ heißt, wird sich bei den Teilnehmerzahlen gegenüber der letzten Auflage vor zwei Jahren nicht viel ändern. „Rein rechnerisch liegt das Limit bei knapp 750“, sagt Markus Appelmann zur möglichen Anzahl der Starter, die am Sonntag, 4. Juli, ab 9 Uhr auf die wahlweise 39 Kilometer (eine Runde) oder 71 Kilometer (zwei Runden über den Erbeskopf) langen Strecken gehen werden. Es ist das deutschlandweit erste Jedermannrennen dieser Art in diesem Jahr. 2019 waren es rund 1000 Teilnehmer.