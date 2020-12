Birkenfeld/Hoppstädten

Es sollen Investitionen sein, die sich schon in absehbarer Zeit rechnen werden, da damit die Stromkosten deutlich gesenkt werden können. Die Verbandsgemeinde (VG) will einen Sammelantrag stellen, damit mithilfe eines Bund-Länder-Zuschusses in Höhe von 20 Prozent für die Leuchten in den Orten, in denen das noch nicht geschehen ist, die Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik umgerüstet wird.