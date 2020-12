Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 16:29 Uhr

Frauenberg

Auf Vereinsheime abgesehen: Zwei Einbrüche in Frauenberg

Unbekannte drangen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in das Vereinsheim des Angelsportvereines Frauenberg-Sonnenberg in der Bahnhofstraße in Frauenberg ein, meldet die Polizei.