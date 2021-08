Auf schnellem Weg zum schützenden Piks: Impfbus macht Station in Birkenfeld

Mit einem schnellen und unkomplizierten Angebot der Impfmüdigkeit entgegenwirken: Dieses Ziel verfolgt das Land in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz durch den Einsatz sogenannter Impfbusse, in denen vor Supermärkten der Piks gegen das Coronavirus für alle und ohne Anmeldung möglich ist. In der zweiten Aktionswoche machte der rote Bus – insgesamt rollen sechs von ihnen durch Rheinland-Pfalz – am Dienstag erstmals im Nationalparklandkreis Station, vormittags vor dem Penny- und nachmittags vor dem Wasgau-Markt in Birkenfeld.