Idar-Oberstein

Auf nach Nahbollenbach: Jury bewertet Oldtimer im Entertainmentpark

Wenn am Samstag, 8. August, ab 19 Uhr die historischen Karossen in den Entertainmentpark Idar-Oberstein – vielen mittlerweile besser bekannt als das Autokino neben der Messe im Gewerbepark Nahbollenbach – einfahren, dürfen sich die Automobilisten und die anderen Besucher auf ein besonderes Programm freuen. Die einfahrenden Fahrzeuge werden an der Bühne vorbeigeleitet und anmoderiert. Aufgenommen wird das ganze durch Nahe TV. Neu ist auch, dass die Edelsteinkönigin, die selbst im Klassiker kommt, Teil einer Jury ist, welche die Oldtimer bewertet. Denn den schönsten drei Klassikern winkt jeweils ein Preis, den Stadtmarketing Idar-Oberstein stellt.