Auf Google-Maps potenzielle Äcker finden: VG-Rat Baumholder lehnt Studie zu Freiflächenfotovoltaik ab

In seiner Jahresabschlusssitzung hat sich der Verbandsgemeinderat mit zehn Neinstimmen und einer Enthaltung gegen die Vergabe der Erstellung eines Steuerungskonzepts für Freiflächenfotovoltaik in der VG entschieden. Nur sieben Ratsmitglieder sprachen sich für den Vorschlag Bürgermeister Bernd Alsfassers aus, das Büro Kern Plan mit einer Studie, die in die Überarbeitung des Flächennutzungsplans einfließen sollte, zu beauftragen.