Auf Eulenhof ist mächtig Leben in der Bude – Pflegekinder fühlen sich wohl

„Gretel, fang!“ Die Dackelhündin steht nach einer gefühlten halben Sekunde schwanzwedelnd mit Frisbeescheibe vor Frauchen. Katze Tine döst derweil auf der Terrasse, und hinter dem Haus genießen die Hühner und der Schwarzwälder Kaltblut Rasmus ein paar Sonnenstrahlen, bevor die Kinder am frühen Nachmittag aus der Schule zurückkehren. Der Eulenhof der Familie Kuhn/Schreck am Dorfrand kann es mit jedem Bullerbü-Idyll aufnehmen und bietet ein wunderbares Zuhause für Klein und Groß, für Mensch und Tier. Genau das schwebte Judith Schreck (47) und Torsten Kuhn (49) vor, als sie sich vor sieben Jahren dazu entschlossen, Pflegekinder aufzunehmen – unterstützt von der Fachberatung Hilfe in Familien der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie.