Auf einer Zeitreise in die Welt der Kelten: Neue Ausstellung am Nationalparktor Otzenhausen

Von Herbert Thormeyer

i Die Kelten waren eine gastfreundliche Kultur, was Michael Koch, Doris Peter, Andrea Petry, Nicole Koch, Monika Malburg, Werner Malburg, Marled Mader und Hans Mader (von links) vom Verein „Die Hochwaldkelten“ in fröhlicher Runde beweisen. Foto: Herbert Thormeyer/Trierischer Volksfreund

Erst seit November ist das Nationalparktor in Otzenhausen in Betrieb. Jetzt wird die Kultur der Kelten mit einer neuen Ausstellung in den Kontext der Natur gestellt, in der sie ab 800 vor Christus aufblühte.