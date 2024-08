Plus Birkenfeld Auf der Walz: Ungewöhnlicher Besuch bei Landrat Miroslaw Kowalski i Die beiden Handwerksgesellen Conrad Gillhaußen (links) und Valentin Schömmel (rechts) haben bei Landrat Miroslaw Kowalski – wie es die Tradition will – die Stempel für ihre Wanderbücher abgeholt. Danach blieb noch Zeit für ein gemeinsames Foto vor dem Schloss. Foto: Kreisverwaltung/Axel Munsteiner Für diesen Empfang zweier Überraschungsgäste im Schloss hat sich Landrat Miroslaw Kowalski am Dienstag gern kurz Zeit genommen. Lesezeit: 2 Minuten

Die beiden Handwerksgesellen Conrad Gillhaußen und Valentin Schömmel befinden sich derzeit auf der Walz. Am Sitz der Kreisverwaltung holten sie sich - wie es die Tradition will - den Stempel und die Unterschrift des Landrats für ihre Wanderbücher ab. Mindestens drei Jahre und einen Tag, so ist es vorgeschrieben, müssen die ...