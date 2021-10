„Wo sind Jack und Frosty?“ – in schwarzen Lettern prangen diese Worte auf einem leuchtend gelben Plakat. Es ist eine Frage, die sich zurzeit nicht nur viele Baumholderer Bürger stellen. Der Diebstahl zweier Pferde in der Westrichstadt, über den auch die Nahe-Zeitung vor etwas mehr als einer Woche berichtete, hat ein gewaltiges Echo in den sozialen Netzwerken hervorgerufen.