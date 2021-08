Auf der Suche nach der Natur der Edelsteine

Jahrzehntelang gab es in der Schmuck- und Edelsteinstadt Idar-Oberstein Bestrebungen, eine ständige Galerie einzurichten, um allen Edelsteinsteinkunst und -schmuck interessierten Menschen – auch und gerade Touristen und Besuchern – eine Möglichkeit zu geben, sich einen Überblick über das zeitgenössische Schaffen zu verschaffen. Fast unbemerkt hat die Stadt dies mittlerweile erreicht – mit der Ausstellungsstätte im historischen Ensemble des Industriemuseums Bengel. Auch wenn es manche nicht mitbekommen haben, sind bereits mehr als 150 Ausstellungen in der Gründerzeitvilla in der Wilhelmsstraße zu sehen gewesen. Und die aktuelle hat es besonders in sich.