Plus Idar-Oberstein Auf der Naheüberbauung bleibt es weiter dunkel: CDU scheitert mit Antrag im Stadtrat Von Stefan Conradt i Vorerst wird es auf der Naheüberbauung nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr Licht geben: Ein Antrag der CDU auf Wiederbeleuchtung des Abschnitts fand im Stadtrat keine Mehrheit. Foto: Hosser Es bleibt dabei: Die Lichter entlang der Nahehochstraße werden erst mal nicht wieder angeschaltet. Ein entsprechender Antrag der CDU fand in der jüngsten Stadtratssitzung keine Mehrheit. Lesezeit: 3 Minuten

In dem Antrag von Frederik Grüneberg wurde nicht nur die Wiedereinschaltung der Lampen entlang der Bundesstraße in der Innenstadt gefordert, sondern auch für jene in den Gewerbe- und Industriegebieten. Am 29. September 2022 hatte der Stadtrat unter dem Eindruck der steigenden Energiepreise aufgrund der Verordnung des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung ...