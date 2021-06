Sienhachenbach

Auf der B 270 bei Sienhachenbach: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 270 in Höhe der Abfahrt Sienhachenbach schwere Verletzungen zugezogen. Das hat die Polizeiinspektion Idar-Oberstein am Samstag mitgeteilt. Demnach prallte der 61-Jährige mit seiner Maschine aufgrund nicht genügenden Sicherheitsabstandes auf einen vorausfahrenden Motorradfahrer auf, der nach links abbiegen wollte und deshalb abbremste.