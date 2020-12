Idar-Oberstein

Am Eingang zum Wochenmarkt auf dem Schleiferplatz in Idar steht eine Werbetafel: „Handdesinfektionsmittel hier erhältlich“, heißt es dort. Ein paar Meter weiter kommen auch schon die ersten Stände. Die Kunden sind diszipliniert, viele tragen Schutzmasken und Handschuhe, man wartet geduldig im geforderten Sicherheitsabstand zueinander vor den Verkaufsständen, bis man an die Reihe kommt. Der Schleiferplatz ist wie üblich gut gefüllt – mit Standbetreibern, die ihre Waren anbieten, und mit Menschen, die sich mit frischen Lebensmitteln eindecken wollen. Die Corona-Krise ist zu spüren, aber nicht so deutlich wie anderswo.