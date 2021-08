Auf dem Veitsrodter Marktgelände wird wieder einiges geboten

Thorsten Cullmann freut sich riesig, dass Klarheit besteht und der zweite Töpfermarkt in Veitsrodt am kommenden Wochenende (Samstag und Sonntag, 14. und 15. August) stattfinden kann. Der Organisator teilt mit, dass das Betreten des Marktgeländes unter den alten Eichen ohne Test und ohne Impfung möglich sein wird. Die allgemeinen Regeln wie Abstand und Maske müssen natürlich beachtet werden, im Gastronomiebereich darf am Tisch die Maske abgenommen werden. Es werden gekühlte Getränke, Gebratenes vom Rost und Kaffee und Kuchen angeboten.