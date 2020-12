Idar-Oberstein/Bad Kreuznach

Der Angeklagte, über den am Donnerstag in einer Berufungssache am Landgericht verhandelt wurde, musste sich entscheiden: Wollte er versuchen, eine Drogentherapie mit zurückgestellter Strafvollstreckung zu erreichen oder würde er eine Therapie im Maßregelvollzug mit geschlossener Unterbringung akzeptieren? Anders ausgedrückt: Will er eine mögliche Bewährungsstrafe mit Therapieauflagen oder eine Unterbringung im Maßregelvollzug mit hoher Sicherheitsauflage?