Birkenfeld/Ellweiler

Lange stand die Entscheidung auf der Kippe, jetzt steht aber fest: Auch in diesem Jahr werden die weltbesten Freeride- und Slopestyle-Mountainbiker in den Kreis Birkenfeld kommen. Die Audi Nines MTB finden vom 7. bis zum 12. September zum dritten Mal in Folge im Steinbruch Haumbach bei Ellweiler statt. Der Wermutstropfen: Wegen der Corona-Pandemie muss der Zuschauertag in diesem Jahr ausfallen. Dafür sollen aber die Internetübertragungen noch forciert werden.