Audi Nines: Bikespektakel im Steinbruch Ellweiler geht mit vier Weltneuheiten zu Ende

Foto:

Syo van Vliet

Caroline Buchanan (Australien) stand während des fünftägigen Wettkampfs, bei dem die Produktion von Fotos und Videos für die Werbezwecke namhafter Firmen eine wichtige Rolle spielt, als erste Frau der Welt einen sogenannten Frontflip mit dem Bike. Zu sehen ist er unter www.ku-rz.de/flip. Auch dem Briten Sam Hodgson und dem Schweden Emil Johansson gelangen vorher noch nie gezeigte Sprünge. Bei den Audi Nines waren 35 Athleten am Start, wegen Corona war aber kein Publikumstag möglich. Robin Goomes (Neuseeland) und Daniel Ruso (Österreich) wurden bei der Abschlussgala am Samstag als „Ruler of the Week“ gekürt.