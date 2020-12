Heimbach

Der Heimbacher Rat hält an seinem ursprünglichen Beschluss fest: Auch ohne finanzielle Beteiligung aus dem Nachbardorf Berglangenbach soll im Ort ein neuer Kindergarten gebaut werden (die NZ berichtete). Bekräftigt wurde das Vorhaben fraktionsübergreifend in einem gemeinsamen Brief an die Verbandsgemeinde Baumholder – das Schreiben liegt der Redaktion vor –, in dem für Heimbach als Kindergartenstandort und um Kinder aus Berglangenbach geworben wird. Der Neubau der Einrichtung sei eine wichtige Investition in die Zukunft, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Saar.