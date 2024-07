Plus Mittelreidenbach Auch nach 150 Jahren ein Ort des Glaubens: Kirchweihjubiläum in Mittelreidenbach Von Günter Weinsheimer i Pfarrer Thomas Linnartz (links) feierte mit zahlreichen Besuchern 150 Jahre Kirchweihe. Foto: Günter Weinsheimer Festlich, musikalisch und gemeinschaftlich begann der Gottesdienst am Sonntagvormittag, im Rahmen dessen das 150. Kirchweih-Jubiläum mit Pfarrer Thomas Linnartz begangen wurde. „150 Jahre Kirche – das muss gefeiert werden, in einem Haus, wo gebetet und gesungen wird und wo Menschen mit Gott reden“, stellte Linnartz in seiner Begrüßung fest. Lesezeit: 1 Minute

Der Pfarrer zog aber auch eine Zwischenbilanz, was an Veränderungen an der Kirche in den vergangenen 40 Jahren vorgenommen wurde: Restaurierung der Chorfenster, Erneuerung der Heizung, Außensanierung der Kirche und einiges mehr. Orgel gereinigt und überholt Im vergangenen Jahr wurde die Reinigung und Überholung der Orgel realisiert, was noch nicht beendet sei, ...