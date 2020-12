Auch Idar-Oberstein radelt fürs Klima: Schmuckstadt nimmt erstmals an der Aktion des Klima-Bündnisses teil

Idar-Oberstein

Vom kommenden Montag, 24. August, bis zum 13. September nimmt die Stadt Idar-Oberstein erstmals an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnis teil. Dann heißt es: Radeln für ein gutes Klima und 21 Tage lang möglichst viele Radkilometer sammeln, um nach außen darzustellen, wie wichtig der Radverkehr mittlerweile in deutschen Städten ist. Daraus resultieren Konsequenzen, zum Beispiel beim Radwegebau oder auch beim Verhältnis zwischen Rad- und Motorverkehr. Im Idealfall werden dort Grenzen verschoben, das Radeln attraktiver, bequemer und vor allem sicherer gemacht. Das könnte mittelfristig zu Klimaverbesserungen, sauberer Luft in den Innenstädten und gesünderen Bürgern führen. Länder wie Holland oder Dänemark, wo immer mehr Autostraßen zu Radfahrstraßen werden und das automobile Befahren der Innenstädte erschwert wird, machen es vor. Auch in Deutschland gehen Städte wie Freiburg, Münster oder Tübingen mit gutem Beispiel voran.