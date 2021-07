Auch Einsatzkräfte aus dem Kreis Birkenfeld waren im Hochwassereinsatz

Nachdem die ganze Nacht durchgearbeitet worden war, wurden die BIR-Wehrleute am Freitagmorgen von Kollegen aus Karlsruhe abgelöst. „Man kann sich nicht vorstellen, wie das Wasser dort gewütet hat. Das sind ganz andere Dimensionen als 2018 bei dem Unwetter bei uns im Fischbachtal“, sagte Nils Heidrich, Wehrleiter der VG Herrstein-Rhaunen.

Zudem lieferte der Kreis Birkenfeld 300 Feldbetten aus dem Katastrophenschutzdepot in Idar-Oberstein in die ehemalige Hochwaldkaserne in Hermeskeil, wo Helfer aus weiter entfernten Gegenden übernachten. red/ni