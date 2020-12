Idar-Oberstein

Seit 27 Jahren leitet Nana Prestel die Mal- und Kunstschule Idar-Oberstein, die 1993 im Rahmen des Kunstvereins Obere Nahe gegründet wurde und für die seit 2009 der Freundeskreis der Mal- und Kunstschule als Trägerverein fungiert. Eine solche Situation wie in der derzeitigen Corona-Krise hat es für die 53-Jährige noch nicht gegeben: Der Unterricht in den großzügigen und stilvollen Räumen in der Bahnhofstraße musste abgesagt werden. Wo sonst insgesamt 45 Schüler aller Altersstufen malen, zeichnen oder modellieren, ruht derzeit zwangsweise der Betrieb.