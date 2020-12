Brücken

Eine Überraschung ist das leider nicht: Der Gemeinderat ist in seiner jüngsten Sitzung einem Vorschlag des Festausschusses gefolgt und hat die Absage der Brückener Glockenkirmes 2020 beschlossen. Sie hätte in diesem Jahr vom 11. bis zum 13. September stattfinden sollen. Die Entscheidung, die Kirmes ausfallen zu lassen, fiel noch vor der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der 16 Ministerpräsidenten vom Mittwoch, das zunächst nur bis zum 31. August gültige Verbot von Großveranstaltungen um zwei Monate zu verlängern. Es gilt nun also bis Ende Oktober.