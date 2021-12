Auch die Biomüllcontainer werden zum Jahresende ausgetauscht

Nicht nur die Hausmülltonnen werden bis zum Jahreswechsel ausgetauscht, auch die Biomüllbehälter, die in den Ortsgemeinden und Stadtteilen bereitstehen, werden dieser Tage turnusgemäß durch neue ersetzt. Mehrere NZ-Leser hatten sich bereits beklagt, dass die Großbehälter in direkter Nachbarschaft, in die man Nahrungs- und Küchenabfälle entsorgen kann, verschwunden seien.

Keine Sorge: Laut Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) werden die Behälter binnen 24 Stunden ersetzt – in der Regel kommt zuerst ein Lkw und holt die alten Behälter ab, und am nächsten Tag werden dann die neuen ausgeliefert und an gleicher Stelle wieder aufgestellt. Sie verfügen über Aufkleber mit näheren Instruktionen, was dort eingefüllt (Küchen-, Garten- Grünabfälle und sonstiger organischer Müll) werden darf und was nicht – zwecks besserer Verständlichkeit auch in Bildern. sc