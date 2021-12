Auch der Kreistag Birkenfeld protestiert gegen Klinikschließung in Baumholder

Einstimmig wurde in der Kreistagssitzung am Montag bei einer Enthaltung eine Resolution zum Erhalt der akutgeriatrischen Klinik in Baumholder verabschiedet. Darin wird das Vorgehen des Trägers Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) scharf kritisiert und die Klinikleitung aufgefordert, „die zum 1. Januar 2022 beschlossene Schließung unverzüglich rückgängig zu machen“.