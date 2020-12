Hennweiler

Der Soonwaldsteig bekommt eine neue Attraktion: Am Teufelsfels war am vergangenen Samstag die Grundsteinlegung einer Wanderblockhütte. „Wenn ich von Hennweiler einen Ausflug hier hoch zu unserem Wahrzeichen unternahm und das Wetter nicht gerade das Beste war, taten mir die Wandergruppen, die in der kleinen alten Hütte dicht gedrängt Schutz vor dem Regen suchten, leid“, berichtete der Ideengeber, der Erste Beigeordnete Guido Dörr.