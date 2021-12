Das, was sich am 15. Juli 2020 am Obersteiner Bahnhof ereignete, ist weder aufsehenerregend noch spektakulär, doch den 41-Jährigen, der diese Straftaten begangen hatte, werden sie noch einige Zeit beschäftigen. Vom Amtsgericht Idar-Oberstein wurde er im Sommer zu fünf Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Dagegen ging der Angeklagte in Berufung. Die war jetzt am Landgericht.