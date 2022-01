Acht Jahre lang hat eine Auseinandersetzung zwischen der Ortsgemeinde Niederhambach und einem Landwirt die Verwaltungsgerichte beschäftigt, jetzt gibt die Kommune auf: Sie muss am Rand des Ortsteils Böschweiler ein etwa 30 Meter langes Wegteilstück zwischen der Schulstraße und der Straße „Auf Bruch“ in den Zustand zurückversetzen, in dem es vor September 2013 war.